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25 апреля, 13:15

Общество

Сотни тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" 25 апреля

Сотни тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" 25 апреля

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Сотни тысяч человек по всей стране приняли участие в акции "Диктант Победы". Старт был дан в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. За 45 минут участникам предстоит ответить на вопросы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Акция проходит на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира. В этом году диктант пишут не только в театрах, музеях и вузах, но и на атомном ледоколе, в зоне СВО и на борту космической орбитальной станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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