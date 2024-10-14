Терапевт Соломатина: неправильное использование гаджетов может привести к бессоннице

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Неправильное использование гаджетов может привести к бессоннице, туннельному синдрому, остеохондрозу и другим проблемам, предупредила терапевт Елена Соломатина. Об этом сообщает "Доктор 24".

Так, при частом неестественном положении кисти могут воспалиться стенки сухожилий, что увеличивает риск развития туннельного синдрома, отметила врач. Эксперт посоветовала делать три раза в день упражнения с кистевым эспандером, чтобы избежать негативных последствий.

Также от гаджетов может повредиться роговица глаза. Человек ощущает песок в глазах, что чревато в будущем дистрофией сетчатки.

Кроме того, синий свет от экрана, по словам Соломатиной, замедляет выработку мелатонина. В результате этого сон становится прерывистым.

Врач подчеркнула, что из-за неправильного положения шеи у человека, сидящего за компьютером, может развиться остеохондроз. Это происходит из-за истончения хрящевой прослойки, которое впоследствии провоцирует образование протрузий, грыжи и выпячивание диска.

Специалист призвала следить за осанкой и делать перерывы. Также не стоит забывать про разминку: сложенными в замок руками нужно надавить на лоб и создать сопротивление, после это действие нужно повторить с правой и левой стороны головы.

Гаджетами нужно пользоваться при хорошем освещении, периодически следует отрывать взгляд и смотреть вдаль, добавила Соломатина.

Ранее сомнолог Дмитрий Дуйкин перечислил неочевидные причины плохого сна. Среди них оказались поздний ужин, использование гаджетов перед сном или вечерние физические упражнения. Эксперт рассказал и о способах улучшить сон. Так, необходимо снизить стресс в вечернее время.

