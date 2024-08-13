Оториноларинголог Щекотурова: громкая музыка в наушниках ухудшает слух

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Громкая музыка в наушниках может повредить или уничтожить улитку внутри уха. Это приводит к ухудшению слуха, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-оториноларинголога Ольгу Щекотурову.

"Однако не все наушники наносят одинаковый вред, особенно если ими пользоваться правильно", – отметила специалист.

По словам врача, накладные наушники полностью покрывают ушную раковину, изолируя ее от внешнего шума. Благодаря этому громкость музыки не требуется увеличивать, поэтому они считаются самыми безопасными.

При этом накладные наушники, соприкасаясь с кожей, накапливают на своей поверхности кожное сало. После чего наушники становятся источником инфекций, местом размножения бактерий и могут спровоцировать различные патологии, подчеркнула Щекотурова.

Также существуют вставные наушники, которые не закрывают раковину полностью, а неглубоко вставляются в нее, отметила эксперт. Полной изоляции от внешнего шума не происходит, поэтому человек прибавляет громкость.

"Также наушники постоянно контактируют с ушной серой. Вынув гаджет из уха, человек кладет его на стол или в карман. В результате на поверхности скапливаются бактерии", – объяснила врач.

Специалиста указала, что внутриканальные наушники вставляются в ушной канал, частично изолируя от внешнего шума, поэтому максимальная громкость не требуется. Однако динамик находится рядом с барабанной перепонкой, что оказывает негативное воздействие на ее состояние.

Ранее россиянам посоветовали зимой прикрывать Bluetooth-наушники капюшоном или шапкой. В условиях резкой смены температур на них формируется конденсат. В результате устройство может подвергнуться коррозии и даже сломаться. Проводные наушники также требуют бережного отношения в зимнем сезоне. Их кабель рекомендуется прятать под одеждой, поскольку в холода он затвердевает и может потрескаться.

