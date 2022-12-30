Эксперт призвал зимой прятать Bluetooth-наушники под шапку

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Чтобы не допустить поломки беспроводных наушников зимой, их следует прятать под шапку или капюшон. Такую рекомендацию в беседе с РИА Новости дал глава направления по сервису оператора "МегаФон" Никита Ефимов.

"При резкой смене температур <...> на нем (устройстве. – Прим. ред.) образуется конденсат. Для проводных наушников это не очень критично, но появление конденсата на Bluetooth-наушниках может привести к образованию коррозии или даже вывести их из строя", – объяснил он.

После улицы он советует оставлять наушники на проветриваемом открытом пространстве, пока те не согреются до комнатой температуры.

Что касается проводных наушников, то проблемы с аккумулятором у них нет, но есть другая – непосредственно с кабелем. При низких температурах он твердеет и может потрескаться. Зимой его тоже лучше прятать под одеждой.

Ранее эксперт Роскачества перечислил ошибки, которые убивают смартфон. Среди них он выделил оставление устройства на зарядке под подушкой: в таком случае оно не получает достаточного охлаждения, что может повредить аккумулятор.



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