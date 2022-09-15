Эксперт перечислил ошибки, которые убивают смартфон

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Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, как продлить срок службы смартфона. В первую очередь, подчеркнул он, необходимо правильно заряжать гаджет.
"Само собой, кладя телефон под подушку и оставляя его на зарядке, существует вполне реальный риск, что устройство не будет получать должное охлаждение. Это может привести к сильному перегреву смартфона, который в самом худшем случае может повредить аккумулятор", – приводит его слова агентство "Прайм".
Поврежденный аккумулятор впоследствии может привести к возгоранию устройства, предупредил эксперт. Также не стоит оставлять гаджет на сильном морозе, в условиях повышенной влажности или под палящим солнцем. Бодров пояснил, что из-за прямых солнечных лучей на экранах смартфонов могут выгорать пиксели. Кроме того, если корпус сделан из некачественного пластика, то он может расплавиться.
Также не стоит брать смартфон в ванную комнату, добавил эксперт. Это связано с тем, что при перепадах температур и конденсате внутри гаджета может образоваться влага. Это приведет к короткому замыканию материнской платы. Такую поломку, отметил Бодров, не всегда можно починить.
Ранее специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как продлить работу аккумулятора смартфона без его замены. По словам эксперта, не следует разряжать гаджет ниже 20%. Также необходимо регулярно чистить оперативную память.
Специалисты рассказали, как выбрать зарядное устройство
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