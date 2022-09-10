Эксперт развеял мифы об аккумуляторах современных смартфонов

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Быстрая зарядка, как и ночная, несмотря на распространенное мнение, не вредят устройству, а беспроводные сети не увеличивают расход заряда. Популярные мифы об аккумуляторах смартфонов в беседе с "Газетой.ру" развеял IT-эксперт Кирилл Ситнов.
Так, говоря о технологии быстрой зарядки, специалист отметил, что ни о каком износе аккумулятора речи не идет, если смартфон технологию поддерживает. Дело в том, что сила тока зависит от уровня заряда, и на максимальных значениях она очень мала. То же касается и оставления телефона на зарядке на ночь: при 99% зарядное устройство будет работать на низкой мощности.
Еще один миф касается необходимости полностью разряжать аккумулятор, а затем заряжать до 100%. Это, утверждает Ситнов, применимо только к старым металлогидридным аккумуляторам, которые сегодня ставят в некоторые бытовые устройства. С ионными аккумуляторами смартфонов такой необходимости нет.
Не влияют на расход батареи и фоновые приложения. Если это качественное ПО, то оно само будет уходит в сон. Отключать Bluetooth и Wi-Fi тоже не нужно: благодаря современным стандартам они не потребляют слишком много энергии. А вот отключение служб геолокации сохранить заряд все же поможет.
Что же касается зарядного устройства, то предпочтительнее использовать оригинальное. Однако и сторонний зарядник может подойти – важно, чтобы он был качественным. С дешевыми зарядными устройствами рисковать не стоит, подытожил эксперт.
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