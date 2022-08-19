Эксперт допустила возможность отключения всех смартфонов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская допустила возможность отключения всех смартфонов на территории России. Об этом она рассказала телеканалу "Звезда".

"Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна", – объяснила эксперт.

Касперская добавила, что подобная мера может затронуть как устройства от компании Apple, так и разработки под управлением операционной системы Android.

Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов добавила, что отключение смартфонов в РФ не вызовет полное обрушение инфраструктуры, однако для снижения негативных последствий такого шага требуется развивать импортозамещение.

Ранее американская компания Apple обнаружила уязвимость в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad. Ее обнаружили на уровне ядра устройств, за счет чего злоумышленники могли бы получить контроль над устройством.

