В системах iPhone и iPad обнаружена уязвимость

10:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американская компания Apple обнаружила уязвимость в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad, из-за которой хакеры могли получить доступ к устройствам, следует из отчета компании.
Уточняется, что проблема затронула iPhone 6s и новые модели, все модели iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch 7-го поколения, работающие на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.
Уязвимость была зафиксирована в ядре и движке для отображения веб-страниц WebKit, из-за чего у злоумышленников была возможность запускать приложения от имени администратора и действовать от лица владельца.
В Apple отметили, что в настоящее время проблема решена, пользователям необходимо обновить гаджеты до последних версий.
Ранее сообщалось, что Apple представит линейку iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. По данным СМИ, новые смартфоны начнут продавать в середине сентября. Также уточнялось, что розничные магазины готовятся к старту продаж с 16 сентября.
После презентации смартфонов компания представит обновленные версии компьютеров, планшетов и смарт-часов, добавили в издании.
Кроме того, в Сети появилась информация о стоимости iPhone 14. Цена на новую модель iPhone будет начинаться от 799 долларов. При этом Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.
Новый iPhone 14 покажут 7 сентября
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