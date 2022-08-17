Apple представит линейку iPhone 14 на мероприятии 7 сентября – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американская корпорация Apple готовится к презентации новой линейки смартфонов iPhone 14 на мероприятии, которое состоится 7 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным источника агентства, новые смартфоны начнут продавать в середине сентября. Кроме того, собеседник агентства уточнил, что розничные магазины готовятся к старту продаж с 16 сентября.
После презентации смартфонов компания представит обновленные версии компьютеров, планшетов и смарт-часов, уточнило агентство.
Компания ведет подготовку уже несколько недель, добавил источник.
В пресс-службе Apple официальную дату анонса называть отказались.
Ранее стала известна стоимость iPhone 14. Цена на новую модель будет начинаться от 799 долларов. Отмечается, что стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.
При этом Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.
До этого сообщалось, что Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решили продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.
В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.
Компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 14
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