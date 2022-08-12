Эксперты рассказали, ждать ли дефицита гаджетов из-за ситуации на Тайване

Санкции Китая против Тайваня могут серьезно осложнить ситуацию на рынке электроники. Ограничения стали ответом Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Пострадать от этого могут многие бренды, ведь Тайвань является одним из лидеров по производству полупроводников. Спровоцирует ли ситуация мировой дефицит на рынке гаджетов и как он может отразиться на России – в материале Москвы 24.

Страдают все!

Кризис на Тайване может сильно ударить по компании Apple. По данным СМИ, один из флагманов по производству электроники раздумывает над переносом выпуска нового iPhone 14. Все потому, что американская компания тесно сотрудничает с тайваньской корпорацией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит и поставляет чипы на завод по сборке "яблочных" гаджетов в Китае.

Теперь доставка комплектующих может осложниться из-за санкций Пекина в отношении острова и правил заполнения отгрузочных документов. Отныне в них запрещено упоминать наименования "Тайвань" или "Китайская Республика". Это приведет к тому, что часть электроники, а то и вся произведенная техника на острове, может быть возвращена обратно. Осложняет ситуацию и тот факт, что топ-менеджеров компании – поставщика чипов видели с Нэнси Пелоси во время ее поездки на Тайвань.



Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа. Ее визит обострил отношения Китая и США, так как, по мнению Пекина, нарушает Политику одного Китая. В ответ на поездку Пелоси власти КНР ввели против Тайваня санкции, а также организовали в регионе масштабные военные учения. Кроме того, Китай заморозил сотрудничество с США по некоторым направлениям.

На данный момент TSMC с большим отрывом является ведущим производителем полупроводников в мире. Ее доля на этом рынке составляет 54%, сообщает РБК. Кроме Apple, среди клиентов корпорации есть такие компании, как AMD, Intel, Nvidia, Sony.

По статистике, в 2021 году 44% выручки TSMC пришлось на производство компонентов для смартфонов. Еще 37% заняло изготовление графических процессоров для компьютеров, консолей и серверов. Кроме того, 8% выручки компании составило производство компонентов для устройств с Bluetooth.

Из-за роли Тайваня на рынке электроники обозреватель The Telegraph Роджер Бутль считает, что возможный военный конфликт между США и Китаем станет для всего мира экономическим и военным кошмаром. Блокада Пекином практически парализует экономику острова, и это аукнется всему миру, убежден автор статьи.

Многие компании, для которых TSMC производят компоненты, официально покинули российский рынок. Теперь их продукция попадает в нашу страну по параллельному импорту.

О кризисе – рано?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Говорить о серьезном кризисе на мировом рынке гаджетов из-за ситуации на Тайване пока преждевременно, заявил Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В то же время эксперт не исключил, что с производством техники в итоге могут возникнуть проблемы.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Конечно, построить новый завод где-то и запустить его – это достаточно долгий период времени. В случае если кризис будет разрастаться и завод (на Тайване. – Прим. ред.) не сможет поставлять комплектующие, конечно, это приведет к определенным проблемам и задержкам с точки зрения производства смартфонов.

На российском рынке сейчас в большей степени представлены китайские бренды гаджетов. С этой точки зрения тайваньский кризис на поставки повлиять не должен, предполагает Кусков. В истории с западными брендами, которые привозят в Россию параллельным импортом, все зависит от ситуации с их производством.

Главная проблема не в Тайване

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Новый iPhone 14 уже производится, никаких проблем с его выпуском не будет, подчеркнул в беседе с Москвой 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ситуация с отгрузочными документами, из-за которых продукцию с Тайваня якобы могут развернуть назад, этому процессу никак не помешает.

"Есть два написания места производства. Товар с надписью "Сделано на Тайване" будет отправляться обратно. Товар, где написано "Сделано на Тайване, Китайская Народная Республика", спокойно пропустят. Эту маркировку TSMC на сегодняшний день делает, здесь нет вообще никаких проблем", – рассказал он.

Наполнение российского рынка от Тайваня абсолютно никак не зависит, подчеркнул эксперт. "Есть тайваньские компании, которые работали в нашей стране. Например, Asus, Acer – они поставляли ноутбуки, какие-то другие устройства. Сейчас они де-факто этого не делают. Их заменили китайцы и сделали это успешно, быстро и качественно", – сказал Муртазин.

По мнению эксперта, ситуация вокруг Тайваня на сегодняшний день не является определяющей на мировом рынке гаджетов. Основная проблема связана с тем, что из-за высокой инфляции во многих странах люди просто отказываются от новой техники. "Стоимость жизни растет. На этом фоне уже четыре квартала падают продажи любой электроники во всем мире. Пока, если брать глобально, не очень сильно, это порядка 10%. По каким-то категориям больше. Например, продажи телевизоров в Европе упали на треть. Это исторический рекорд", – привел цифры Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Этот кризис только-только разогревается. Причем за счет того, что покупательная способность людей падает. Это влияет на объем производства, перераспределение производителей. Выигрывают те из них, кто предлагает более дешевые товары в соотношении цена-качество.

Из-за высокой инфляции цены на электронику в мире в зависимости от категории выросли от 10 до 30%. Осенью Муртазин прогнозирует очередное повышение на те же значения. На этом фоне продажи техники падают, ее дефицита нет, добавил эксперт.