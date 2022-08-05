Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений

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Пекин объявил о приостановке сотрудничества с Вашингтоном по ряду направлений. Данное решение связано с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Китая.

Так, Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований, встречи с представителями американского министерства обороны, встречи с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море, переговоры по климатическим изменениям.

Также Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном по борьбе с наркотиками, международной преступностью и незаконной миграцией.



Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является вульгарной комедией. По его словам, визит Пелоси не останется без ответа со стороны Пекина.