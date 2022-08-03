Нельзя недооценивать напряженность из-за визита Пелоси на Тавайнь – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

"Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, произошедшее невозможно назвать линией, "направленной на поддержку свободы и демократии". Пресс-секретарь российского лидера добавил, что подобными провокациями нельзя достигать каких-либо политических целей.

Комментируя возможность угрозы новой масштабной войны на фоне визита Пелоси на Тайвань, Песков предостерег от "громких и страшных слов" по данной теме.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань накануне, 2 августа. Ее самолет приземлился в аэропорту Тайбэя вечером. По приезде спикер Палаты представителей заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

