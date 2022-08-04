Стала известна стоимость iPhone 14

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Цена на новую модель iPhone будет начинаться от 799 долларов, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.

При этом Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.

Уточняется, что компания планирует осенью представить 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro оснастят обновленной передней камерой и более быстрым чипом A16 от Apple. Ожидается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут наиболее популярными у поклонников Apple в 2022 году из-за многих новых опций.

Среди ключевых опций новой версии операционной системы iPhone 14 Pro – обновленный экран блокировки и всегда включенный дисплей. Так, теперь новые яблочные гаджеты смогут показывать виджеты с погодой и другими сервисами даже до разблокировки.

