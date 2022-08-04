Стала известна стоимость iPhone 14

12:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Цена на новую модель iPhone будет начинаться от 799 долларов, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.
При этом Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.
Уточняется, что компания планирует осенью представить 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.
Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro оснастят обновленной передней камерой и более быстрым чипом A16 от Apple. Ожидается, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут наиболее популярными у поклонников Apple в 2022 году из-за многих новых опций.
Среди ключевых опций новой версии операционной системы iPhone 14 Pro – обновленный экран блокировки и всегда включенный дисплей. Так, теперь новые яблочные гаджеты смогут показывать виджеты с погодой и другими сервисами даже до разблокировки.
Техника Apple появилась в России по схеме параллельного импорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: