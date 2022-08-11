Xiaomi выпустила анонс нового складного флагмана Mix Fold 2

Фото: youtube.com/Univers Xiaomi

Xiaomi анонсировала складной флагман Mix Fold 2 в ультратонком корпусе, сообщает PhoneArena.

Новый смартфон будет обладать следующими характеристиками:



процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1;

аккумулятор емкостью 4 500 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки;

толщина составит всего 5,4 миллиметра, что делает Mix Fold 2 самым тонким представителем своего форм-фактора;

диагональ внутреннего экрана – 8 дюймов, а внешнего – 6,5 дюйма.

Кроме того, флагман оснастят камерой в виде сенсора от компании Leica со специальным объективом и фильтрами.

Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов или 8 400 рублей.

Устройство оснастили экраном в 3,5 дюйма, а также фронтальной и основной камерами на 2 и 8 Мп соответственно. Аккумулятор мобильного телефона рассчитан на 2 150 мАч.