Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

11 августа, 19:36

Xiaomi выпустила анонс нового складного флагмана Mix Fold 2

технологии

Фото: youtube.com/Univers Xiaomi

Xiaomi анонсировала складной флагман Mix Fold 2 в ультратонком корпусе, сообщает PhoneArena.

Новый смартфон будет обладать следующими характеристиками:

  • процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1;
  • аккумулятор емкостью 4 500 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки;
  • толщина составит всего 5,4 миллиметра, что делает Mix Fold 2 самым тонким представителем своего форм-фактора;
  • диагональ внутреннего экрана – 8 дюймов, а внешнего – 6,5 дюйма.

Кроме того, флагман оснастят камерой в виде сенсора от компании Leica со специальным объективом и фильтрами.

Ранее компания Xiaomi объявила о выходе новинки – кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro на базе Android 12. В компании разработку назвали "королем кнопочных телефонов". Стоимость гаджета в ретродизайне составляет 150 долларов или 8 400 рублей.

Устройство оснастили экраном в 3,5 дюйма, а также фронтальной и основной камерами на 2 и 8 Мп соответственно. Аккумулятор мобильного телефона рассчитан на 2 150 мАч.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать