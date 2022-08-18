Инсайдер рассказал об устройстве iPhone 15

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Американская корпорация Apple укомплектует смартфоны iPhone 15 разными процессорами. Об этом рассказал известный инсайдер в своем блоге Mobile phone chip master на Weibo.

По его словам, компания может оснастить устройства одного поколения разными процессорами. Например, более дорогие модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат чип A17 Bionic, доступные iPhone 15 и iPhone 15 Max останутся с процессором A16.

Смартфоны должны презентовать в сентябре 2023 года, предположил инсайдер.

Известно, что до этого Apple всегда выпускала смартфоны с одним чипом.

Также, по данным источников, компания может изменить название процессоров на A15 Pro и A16 Pro. Таким образом им удастся сэкономить на производстве устройств.

Ранее сообщалось, что Apple представит линейку iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. По данным СМИ, новые смартфоны начнут продавать в середине сентября. Также уточнялось, что розничные магазины готовятся к старту продаж с 16 сентября.

После презентации смартфонов компания представит обновленные версии компьютеров, планшетов и смарт-часов, добавили в издании.

Кроме того, в Сети появилась информация о стоимости iPhone 14. Цена на новую модель iPhone будет начинаться от 799 долларов. При этом Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.