10 октября, 07:55

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Михаилом Муромовым

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Михаилом Муромовым

Органичное сплетение классицизма, модерна и конструктивизма в архитектуре, Высшая партийная школа и самое известное трамвайное депо – все это знаковые точки и вехи на карте Тверского района Москвы.

Певец и композитор Михаил Муромов рассказал о своем детстве, проведенном во дворах около Миусской площади, и о том, как район повлиял на создание его знаменитого хита "Яблоки на снегу".

В беседе с учеными и спортивным руководителем музыкант поделился своими рационализаторскими предложениями, разработанными в студенческие годы, а также рассказал о личных спортивных достижениях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

