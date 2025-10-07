Форма поиска по сайту

07 октября, 12:15

Экономика

Ликсутов рассказал, что Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира

Ликсутов рассказал, что Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира

Москва вошла в топ-3 ведущих городских экономик мира, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Столица также заняла второе место по объему внутреннего регионального продукта.

Ликсутов отметил, что такой результат подтверждает статус столицы как одного из мировых экономических лидеров. Он добавил, что в будущем Москва может занять и первое место по этому показателю.

Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет во вторник, 7 октября, в эфире телеканала Москва 24.

