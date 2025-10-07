Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы. В их числе – пищевая промышленность, микроэлектроника, электромобилестроение, авиационная и ракетная отрасль, фармацевтика и медицинское оборудование.

Ликсутов отметил, что столица является крупнейшим рынком потребления и производства в этих сферах. Развитие электромобилестроения осуществляется на заводе "Москвич" и при производстве электробусов "КамАЗ".

