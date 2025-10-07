Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 13:15

Экономика

Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы

Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

В РФ ломбарды стали популярным местом для выгодных покупок и займов

Эксперты спрогнозировали рост выдачи кредитов в ломбардах в РФ к концу года

Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%

"Деньги 24": в России упал спрос на колбасу

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы. В их числе – пищевая промышленность, микроэлектроника, электромобилестроение, авиационная и ракетная отрасль, фармацевтика и медицинское оборудование.

Ликсутов отметил, что столица является крупнейшим рынком потребления и производства в этих сферах. Развитие электромобилестроения осуществляется на заводе "Москвич" и при производстве электробусов "КамАЗ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика