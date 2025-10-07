Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Работники московской промышленности отмечают профессиональный праздник 7 октября. Их поздравил на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в Москве постоянно растет объем производства обрабатывающих отраслей. В этом важнейшем секторе городской экономики трудятся больше 755 тысяч человек. Ежегодно в столице открываются около 150 новых высокотехнологичных компаний и возводятся сотни тысяч квадратов востребованных производственных площадей. Собянин поблагодарил специалистов за высокий профессионализм и пожелал им успехов в работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.