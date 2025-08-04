Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

В Москве становится популярным здоровый образ жизни. Город активно поддерживает тенденцию, строя спортивные кластеры и создавая новые прогулочные маршруты, рассказал Сергей Собянин.

Их возводят на месте пустырей и неухоженных территорий. Например, спорткластер с площадками для стритбола и падл-тенниса создадут на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.