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04 августа, 08:00

Мэр Москвы

Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

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В Москве становится популярным здоровый образ жизни. Город активно поддерживает тенденцию, строя спортивные кластеры и создавая новые прогулочные маршруты, рассказал Сергей Собянин.

Их возводят на месте пустырей и неухоженных территорий. Например, спорткластер с площадками для стритбола и падл-тенниса создадут на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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