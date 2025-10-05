Почти 700 тыс человек присоединились к проекту "Московское долголетие"

Почти 700 тысяч человек присоединились к проекту "Московское долголетие" за время его существования. Он предлагает пожилым жителям столицы множество способов провести свободное время.

Москвичам серебряного возраста предлагают на выбор более 100 направлений, в том числе, танцы, спорт, иностранные языки и компьютерную грамотность. В столице работает свыше 140 центров проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.