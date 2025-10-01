Форма поиска по сайту

01 октября, 17:30

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

В Москве в преддверии Дня учителя вручили премии правительства России в области образования. Лауреатов наградил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Среди награжденных – представители столичной системы образования, которые внесли значительный вклад в проект "Учим – Знаем".

Проект продолжает расширяться. В новом учебном году госпитальные школы по московской модели начали работу в Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии. В ближайшее время открытие ожидается в Бурятии. В следующем году такие учреждения могут появиться в Донецкой Народной Республике и Чукотском автономном округе.

