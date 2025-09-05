Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей. Она будет приурочена к 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Материальную помощь получат следующие категории граждан:



инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

участники обороны Москвы, в числе которых награжденные медалью "За оборону Москвы";

участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Выплату также получат работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в столице с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

В общей сложности материальную помощь получат около 900 ветеранов.

Ранее стало известно, что в сентябре в кинотеатрах "Москино" пройдут кинопоказы фильмов "Белый тигр" и "На войне как на войне". Зрители смогут увидеть выдающиеся картины, которые предлагают свой взгляд на страницы истории.

Например, "Белый тигр" расскажет о завершающем этапе Второй мировой войны. По сюжету советские войска сталкиваются с неуязвимым немецким танком. Для борьбы с ним советское командование создает специальную модель Т-34-85.

"На войне как на войне" повествует о младшем лейтенанте, который стал командиром "самоходки" с экипажем опытных бойцов. Картина раскрывает их боевые и повседневные будни на фронте.

