05 сентября, 17:57Мэр Москвы
Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей. Она будет приурочена к 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.
Материальную помощь получат следующие категории граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- участники обороны Москвы, в числе которых награжденные медалью "За оборону Москвы";
- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Выплату также получат работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в столице с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.
В общей сложности материальную помощь получат около 900 ветеранов.
