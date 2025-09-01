01 сентября, 18:15Общество
Юный москвич побывал в студии Москвы 24 после съемки ролика для телеканала
12-летний житель поселка Марьино Савелий Каминский вместе со своей бабушкой побывал на экскурсии в студии Москвы 24. Юного москвича пригласили после съемки ролика, который он сделал специально для телеканала.
Мальчику и его бабушке показали студию, аппаратную, гримерную и костюмерную. Также он смог прямо из телецентра записать видеообращение своим друзьям.
