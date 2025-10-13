Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик проиндексирована и теперь составляет 10 рублей за участок.

Индексация тарифа касается только критически загруженных периодов в будни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате. В остальное время – 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным.

При этом стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не изменилась. В пользу водителей проезд по конкретному участку МСД считается платным, если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Проезд для машин экстренных служб и почты, коммунальной техники, общественного транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензией Москвы и Подмосковья всегда бесплатный.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый счет. Оплачивать его рекомендуется только через официальные ресурсы: сайт МСД, приложения "Парковки России", "Яндекс Карты" и "Навигатор", портал "Госуслуги", а также приложения банков, где указаны данные об автомобиле.

МСД каждый день пользуются свыше 400 тысяч водителей, рассказал ранее Сергей Собянин. Дорога объединяет крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, трассу М-12 "Восток", Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов. Эта трасса востребована и необходима городу.