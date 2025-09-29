В Москве открыты спортивные секции для укрепления сердечно-сосудистой системы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, в столичном департаменте спорта горожанам напомнили о возможности круглогодично посещать бесплатные секции для тренировки сердца. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы специалисты рекомендуют умеренные физические нагрузки. Жители столицы могут выбрать подходящие направления из предложенных Москомспортом вариантов.

Например, фитнес-аэробика, сочетающая элементы гимнастики и танцевальные движения, помогает повысить выносливость сердца. Занятия проводятся на пяти спортивных объектах:



СК "Раменки" (улица Раменки, дом 19, строение 1);

СК "Лазурный" (улица Вилиса Лациса, дом 26);

СК "Малино" (Зеленоград, корпус 860);

СК "Солнечный" (улица 50 лет Октября, дом 2г);

ФОК "Семья" (улица Покрышкина, дом 3).

Также эффективными кардиотренировками являются занятия легкой атлетикой – бег, спортивная ходьба и прыжки. Секции доступны в спорткомплексах "Олимпиец", "Десна" и на стадионе "Авангард".

Запись на занятия возможна в течение всего года при наличии свободных мест. Опытные инструкторы помогают подобрать оптимальную нагрузку и освоить правильную технику выполнения упражнений.

Для регистрации необходимо воспользоваться порталом "Московский спорт" в разделе "Сервисы", где также можно ознакомиться с расписанием занятий и наличием свободных мест в группах.

