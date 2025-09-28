Более 80 тыс человек посетили летние спортивные площадки "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Спортивные площадки "Московских сезонов" в период с 1 мая по 14 сентября посетили более 80 тысяч человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что на одних площадках можно было сыграть в стритбол и падел-теннис, а на других – опробовать современные скейт-парки. Для желающих научиться делать трюки на скейтборде и самокате провели почти 1,3 тысячи бесплатных тренировок.

"Самыми популярными стали локации в районах Лосиноостровский, Щукино, Косино-Ухтомский и Митино", – перечислила заммэра.

Самокат-школы оказались наиболее востребованными среди посетителей в возрасте от 9 до 16 лет. Они были доступны всем желающим на площадках в шести районах, включая Отрадное, Черемушки и Южное Бутово.

Там можно было не только освоить прыжки с вращением самоката на 360 градусов, но и посетить турниры для новичков и профессионалов. Например, в Новокосине работала бесплатная скейт-школа, а пространства для падел-тенниса были созданы в четырех районах, в том числе в Очаково-Матвеевском и Северном Медведкове. На последних площадках, в частности, проходили товарищеские встречи и свободные матчи.

Любителям уличного баскетбола (стритбола) были доступны две локации с шестью кортами в Люблине и в Лосиноостровском. Арендовать необходимый спортивный инвентарь можно было в пунктах проката на каждой локации.

Площадки "Московских сезонов" для занятия спортом стали частью проекта "Лето в Москве", в рамках которого с 1 июня по 14 сентября на более чем 400 площадках по всей столице проходили образовательные, культурные, исторические, благотворительные и другие события.

Ранее стало известно, что бассейны под открытым небом продолжили работу на двух площадках "Московских сезонов": два из них доступны для посещения на улице Перерве, а один – на Ключевой улице.

В зонах отдыха установлены современные перголы. Внутри конструкций гости могут свободно перемещаться, также там есть дополнительный обогрев.

