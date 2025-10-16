"Мой район. Место встречи": район Троицк с Еленой Бирюковой

Район Троицк – настоящий наукоград с десятком научно-исследовательских институтов и центров, известных не только в России, но и за рубежом. Живописные берега излучины реки Десны стали излюбленными местами для прогулок как местных жителей, так и именитых дачников. Писать и творить сюда в разное время приезжали Александр Твардовский, Виктор Драгунский, Владимир Высоцкий, Константин Симонов, Эльдар Рязанов и Петр Тодоровский.

В этом выпуске актриса театра и кино Елена Бирюкова рассказала, почему в свое время вместе с семьей она переехала жить именно в Троицк.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".