16 октября, 07:40

Город

"Мой район. Место встречи": район Троицк с Еленой Бирюковой

"Мой район. Место встречи": район Троицк с Еленой Бирюковой

"Новости дня": две перехватывающие парковки открылись в Преображенском районе

Район Троицк – настоящий наукоград с десятком научно-исследовательских институтов и центров, известных не только в России, но и за рубежом. Живописные берега излучины реки Десны стали излюбленными местами для прогулок как местных жителей, так и именитых дачников. Писать и творить сюда в разное время приезжали Александр Твардовский, Виктор Драгунский, Владимир Высоцкий, Константин Симонов, Эльдар Рязанов и Петр Тодоровский.

В этом выпуске актриса театра и кино Елена Бирюкова рассказала, почему в свое время вместе с семьей она переехала жить именно в Троицк.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
