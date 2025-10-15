Форма поиска по сайту

15 октября, 22:30

Общество

В Москве пересмотрят дело о квартире, проданной пенсионеркой под давлением

Дело о квартире в Москве, проданной пенсионеркой под давлением мошенников, возвращено на новое апелляционное рассмотрение. Ранее Мосгорсуд признал покупательницу недобросовестной и вернул жилье продавцу, но кассационная инстанция отменила это решение, указав на нарушения в процессе.

Покупательница заплатила 9 миллионов рублей в 2022 году, включая 2 миллиона по ипотеке, но так и не смогла въехать в квартиру. Пенсионерка утверждает, что была введена в заблуждение аферистами.

