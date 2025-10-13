Психиатр Пичугина: с признаками осенней депрессии у ребенка надо сразу идти к психологу

Фото: 123RF/hryshchyshen

Осенью тревожные заболевания могут обостряться не только у взрослых, но и у детей, поэтому при обнаружении признаков депрессии у ребенка нужно сразу обратиться к психологу. Об этом "Радио 1" рассказала врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина.

Она пояснила, что психолог посмотрит на состояние пациента и решит, можно ли справиться с этим самостоятельно или же в данном случае нужна дальнейшая консультация психотерапевта и психиатра.

Диагностика депрессии у ребенка требует вовлечения всей семьи, учитываться должно мнение всех сторон, отметила Пичугина.

"Специалист будет беседовать и с родителями, и с ребенком однозначно", – сказала она.

При подтверждении диагноза лечение возможно как при помощи психотерапии, так и медикаментозно. Лекарственные препараты имеют побочные эффекты, но депрессия является опасным состоянием, поэтому игнорировать советы врачей нельзя, заключила эксперт.

