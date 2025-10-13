Форма поиска по сайту

13 октября, 23:00

Транспорт

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов. Особое внимание планируется уделить курьерам. По итогам прошлого рейда, почти каждый второй нарушитель работает в сфере доставки.

За полгода в столице было совершено более 30 миллионов поездок на электросамокатах, что на 25% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост популярности данного вида транспорта, аварийность с прокатными СИМ снизилась на 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

