В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов. Особое внимание планируется уделить курьерам. По итогам прошлого рейда, почти каждый второй нарушитель работает в сфере доставки.

За полгода в столице было совершено более 30 миллионов поездок на электросамокатах, что на 25% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост популярности данного вида транспорта, аварийность с прокатными СИМ снизилась на 60%.

