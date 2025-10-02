Двухэтажный поезд "Буревестник" запустят из Москвы в Нижний Новгород с 3 декабря. Время в пути составит примерно 4 часа, сообщили в РЖД.

Цены на билеты стартуют от 1,5 тысячи рублей. На маршруте будут ежедневно курсировать 3 пары поездов, отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером.

Каждый состав сможет перевозить более 700 пассажиров. В зависимости от времени отправления предусмотрены остановки во Владимире, Коврове и Дзержинске.

