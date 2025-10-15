Россиянам объяснили перенос повышения стоимости утильсбора с 1 ноября на 1 декабря. Решение принял первый вице-премьер Денис Мантуров, чтобы защитить тех, кто уже оплатил автомобили и ожидает их доставки в Россию.

Новые правила предполагали сохранение льготной ставки только для машин с двигателем до 160 лошадиных сил. После анонса изменений на рынке вырос спрос на подержанные авто, заморожены тысячи объявлений, а на границе и в регистрационных отделах образовались очереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.