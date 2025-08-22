Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 14:45

Мэр Москвы

Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы"

Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы"

Собянин и Лут посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ

Собянин рассказал, что более 50 млн растений украсили Москву в 2025 году

Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Печатниках и Южнопортовом

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Собянин: ученики вернутся в обновленное здание центра "Протон" с 1 сентября

Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Собянин: в столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Сергей Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы". Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что 22 августа столичные центры "Госуслуг" отмечают 14-летие. На данный момент в Москве работают 139 центров "Мои Документы", в том числе 8 окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ.

Собянин также обратил внимание на то, что "Мои Документы" заменили более 1,2 тысячи приемных различных органов власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика