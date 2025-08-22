Сергей Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы". Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что 22 августа столичные центры "Госуслуг" отмечают 14-летие. На данный момент в Москве работают 139 центров "Мои Документы", в том числе 8 окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ.

Собянин также обратил внимание на то, что "Мои Документы" заменили более 1,2 тысячи приемных различных органов власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

