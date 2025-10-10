Отец школьника в Приморье в конфликте с детьми распылил газ

Фото: 123RF/fedorovekb

В Приморье отец школьника распылил на подростков газовый баллончик, вмешавшись в ссору учеников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Конфликт произошел в школе города Большой Камень между 6-классниками. 42-летний отец одного из них прибыл на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.

Однако в результате он сам вступил в спор с подростками на пришкольной территории. Мужчина травмировал детей и воспользовался газовым баллончиком. После этого он уехал на машине.

Пострадали несколько человек. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Сейчас расследование продолжается.

Ранее во Владивостоке подросток распылил перцовый баллончик в лицо 30-летнему мужчине, который в ответ выстрелил из травматического оружия. Конфликт между ними начался со словесной перепалки, переросшей в драку. В результате мужчина получил ожог глаз, а подросток был госпитализирован.