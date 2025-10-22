Икра и красная рыба могут подешеветь в РФ к Новому году

Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru

Красная икра и красная рыба могут подешеветь в России к Новому году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Росрыболовства Ильи Шестакова на полях международного рыбопромышленного форума.

Шестаков отметил, что икры и рыбы, добытой в стране в этом году, хватит для внутреннего рынка и экспорта.

"Чем больше предложение, тем ниже цена – должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет", – сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, как хорошая путина повлияет на стоимость икры и рыбы к Новому году.

Ранее сообщалось, что вылов красной икры в РФ превысил показатель 2024 года почти в 1,5 раза, тем самым стабилизировав цены.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что в соотношении "цена – престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу на отечественном рынке. В среднем объем икорного рынка России оценивается в 17–20 тысяч тонн, где 66% приходится на лососевую икру.