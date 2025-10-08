Цены на красную икру в РФ стабилизировались

Фото: depositphotos/daffodil

Вылов красной икры в России превысил показатель прошлого года почти в 1,5 раза, стабилизировав цены. Об этом РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, после худшей за 20 лет путины в 2024 году, сопровождавшейся спекулятивными атаками и рекордными ценами, ситуация на рынке стабилизировалась.

"Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины – 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались", – поделился Зверев.

Согласно данным аналитической компании "Нильсен", которые привел эксперт, красная икра сохраняет лидерство в товарной категории, занимая 48,5% оборота в денежном выражении. При этом текущая динамика продаж характеризуется как стагнационная.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что в соотношении "цена – престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу на российском рынке. В среднем объем икорного рынка страны оценивается в 17–20 тысяч тонн, где 66% приходится на лососевую икру.

Вопросы изменения красной икры на российском рынке будут обсуждаться на предстоящем Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что с наступлением осени на столичных рынках вырос потребительский интерес к рыбе свежего улова и красной икре. К началу октября показатели продаж площадок проекта в Митине и Косино-Ухтомском значительно превысили летние значения. При этом некоторые позиции сохраняют стабильный спрос независимо от сезона.