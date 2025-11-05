Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону. Там загорелось 3-этажное складское помещение. Огонь распространился быстро и захватил несколько корпусов здания. В тушении были задействованы пожарный катер и поезд. По данным МЧС, горение ликвидировано. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Первый за 14 лет паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Таким образом восстановлено паромное сообщение между Россией и Турцией. Судно Seabridge отчалило в 21:00 по московскому времени, время в пути составит примерно 12 часов. В дальнейшем планируются по 2 рейса в неделю.

В Алтайском крае прошла акция по возвращению мальков сазана в естественную среду обитания. Мероприятие состоялось в рамках программы по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов. Перед выпуском мальки проходят тщательную проверку: их взвешивают и транспортируют в емкостях с усиленной подачей кислорода, чтобы сохранить жизнеспособность.

