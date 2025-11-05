Форма поиска по сайту

05 ноября, 23:45

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в столице

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

"Московский патруль": полицейские нашли патроны для автомата АК-74 в столичном парке

Tesla Cybertruck застрял в болоте в ТиНАО

Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

В СК установили, что посадивший в поле Airbus пилот мог сделать это в аэропорту Омска

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону. Там загорелось 3-этажное складское помещение. Огонь распространился быстро и захватил несколько корпусов здания. В тушении были задействованы пожарный катер и поезд. По данным МЧС, горение ликвидировано. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Первый за 14 лет паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи. Таким образом восстановлено паромное сообщение между Россией и Турцией. Судно Seabridge отчалило в 21:00 по московскому времени, время в пути составит примерно 12 часов. В дальнейшем планируются по 2 рейса в неделю.

В Алтайском крае прошла акция по возвращению мальков сазана в естественную среду обитания. Мероприятие состоялось в рамках программы по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов. Перед выпуском мальки проходят тщательную проверку: их взвешивают и транспортируют в емкостях с усиленной подачей кислорода, чтобы сохранить жизнеспособность.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

