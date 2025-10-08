В России может появиться оплата ладонью в 2026 году

Фото: 123RF/mangostar

Оплата ладонью может появиться в России уже в 2026 году. Прототип технологии был представлен на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Сбербанком, передает РИА Новости.

Терминал, способный идентифицировать, верифицировать и регистрировать через ладонь, показан на стенде кредитной организации. Как пояснил сотрудник банка, технология была придумана взамен приложению, поскольку клиенты не всегда располагают его последней версией. Кроме того, при отсутствии интернета многие сервисы не работают.

По словам представителей финорганизации, биометрия ладони является перспективной альтернативой сканированию лица, которое вызывает опасения у некоторых пользователей. Они уверены, что такой способ оплаты будет пользоваться спросом.

На стенде также рассказали о работе алгоритма новой биометрии. При сканировании клиентские ладонные складки анализируются для определения ключевых точек, на основе которых формируется уникальный вектор, служащий идентификатором пользователя. Затем система сравнивает вектор с базой данных клиентов Сбера, чтобы найти соответствие и подтвердить его личность.



В начале октября главы Минтранса, Минцифры, "Центра биометрических технологий" и "Аэрофлота" подписали соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках. Технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке. Предполагается, что благодаря этому удастся повысить качество и скорость обслуживания пассажиров.

Ожидается, что технологию в российских аэропортах могут ввести в ближайшие несколько лет. В настоящее время специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы. Первым ее может получить петербургский аэровокзал Пулково, затем опыт распространят на другие аэропорты.