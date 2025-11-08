08 ноября, 13:00Транспорт
"Новости дня": водителей предупредили о заключении за отказ снять обложку с прав
Водителей предупредили, что за отказ снять обложку с прав по просьбе инспектора может грозить тюремное заключение на срок до 15 суток. Каждый случай будет решаться индивидуально.
Например, если полицейский усомнится в подлинности водительских прав, то он вправе потребовать передать их лично ему в руки без обложки. Отказ в выполнении требования будет расцениваться как препятствие исполнения его служебных обязанностей.
