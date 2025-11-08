Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 ноября, 13:00

Транспорт

"Новости дня": водителей предупредили о заключении за отказ снять обложку с прав

Автобус маршрута С799 временно изменит движение в Москве

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Изменение ставок утильсбора спровоцировало резкий скачок цен на рынке автопрома до 20%

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Поезд к 80-летию Никиты Михалкова запустили в московском метро

Тестирование российского лайнера с двигателями ПД-8 завершилось в подмосковном Жуковском

Специалисты "Московской безопасности" выявили в столице десятки брошенных машин

Пассажиров МЦД-4 ждут временные изменения

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Водителей предупредили, что за отказ снять обложку с прав по просьбе инспектора может грозить тюремное заключение на срок до 15 суток. Каждый случай будет решаться индивидуально.

Например, если полицейский усомнится в подлинности водительских прав, то он вправе потребовать передать их лично ему в руки без обложки. Отказ в выполнении требования будет расцениваться как препятствие исполнения его служебных обязанностей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортавтовидео

