08 ноября, 09:45

Транспорт

Изменение ставок утильсбора спровоцировало резкий скачок цен на рынке автопрома до 20%

Изменение ставок утильсбора спровоцировало резкий скачок цен на рынке автопрома до 20%. По словам экспертов, пик еще не пройден, и машины продолжат стремительно дорожать.

Этой ситуаций воспользовались мошенники и запустили новую схему обмана. В Сети стали появляться фирмы, которые предлагают быстро, не дорого и по старым тарифам утильсбора оформить покупку машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

