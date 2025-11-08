Изменение ставок утильсбора спровоцировало резкий скачок цен на рынке автопрома до 20%. По словам экспертов, пик еще не пройден, и машины продолжат стремительно дорожать.

Этой ситуаций воспользовались мошенники и запустили новую схему обмана. В Сети стали появляться фирмы, которые предлагают быстро, не дорого и по старым тарифам утильсбора оформить покупку машины.

