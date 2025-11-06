Две российских марки вошли в рейтинг продаж автомобилей в РФ в октябре

Фото: 123RF.com/gulzarkarimn

На российском рынке сохраняет лидерство Lada, также в рейтинг попал отечественный Tenet, сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет аналитического агентства "Автостат".

По данным издания, российский автомобильный рынок в октябре 2025 года продемонстрировал снижение продаж новых легковых автомобилей на 3,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В течение месяца было реализовано 165,7 тысячи машин.

Согласно отчету, традиционное лидерство сохранила Lada. На ее долю пришлось около 20% от общего объема – 33,3 тысячи проданных автомобилей, хотя еще год назад ее доля на рынке превышала 26%.

Среди иностранных марок лучший результат показал Haval (26,1 тысячи единиц проданных авто), за которым следуют Geely (14,2 тысячи) и белорусский Belgee (10,8 тысячи).

На пятом месте оказался российский бренд Tenet (8 632 автомобиля), продажи которого начались в августе. В десятку лидеров также вошли Chery, Changan, российский Solaris, Toyota и Omoda.

Аналитики отмечают разнонаправленную динамику: 5 из 10 лидеров показали снижение продаж, при этом Chery потеряла 56,6%. На фоне этого выделяются Solaris и Belgee, более чем вдвое увеличившие объемы реализации.

Общие продажи за 10 месяцев 2025 года составили 1,06 миллиона автомобилей, что на 19,9% ниже показателей прошлого года. Рост наблюдается у Toyota (+25,2%), Belgee (+74,9%) и Solaris (в 2,3 раза).

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин рассматривает возможность покупки автомобиля в ближайшие полгода, при этом 27% из них склоняются к выбору отечественных марок. Согласно исследованию, предпочтения распределяются между японскими (26%), китайскими (22%) и другими иностранными брендами (25%).