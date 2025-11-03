График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Вступил в силу запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Фото: depositphotos/zenjung

Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту через Керченский пролив вступил в силу с понедельника, 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного инфоцентра о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.

В сообщении отмечается, что данная мера является рекомендацией силовых и правоохранительных структур РФ и принята с целью обеспечения безопасности. Теперь электромобили и гибридные авто не смогут проехать со стороны Таманского полуострова на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста

Для водителей, желающих попасть в Крым, опубликована карта с альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря  – от Таганрога до Джанкоя.

Ранее о введении запрета сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он также подчернкул, что ограничения вводятся по рекомендации антитеррористической комиссии.

Кроме того, указ о введении ограничений на проезд по Крымскому мосту подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

