Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту вводится с 3 ноября со стороны полуострова. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Данная мера вводится с целью обеспечения безопасности с учетом рекомендаций силовых и правоохранительных структур.

"Принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от километра 162+931 до километра 145+400", – говорится в сообщении.

Граждан попросили с пониманием отнестись к введенному ограничению.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подписал документ о введении ограничений на проезд по Крымскому мосту для указанных автомобилей с 3 ноября. Альтернативой для водителей станет сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Как пояснили в администрации региона, причиной введения ограничений на проезд по Крымскому мосту стали рекомендации антитеррористической комиссии.