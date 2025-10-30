Электромобили не смогут проезжать по Крымскому мосту с 3 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

С 3 ноября электромобили и гибридные автомобили не смогут проезжать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующий документ подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

Как уточняется, вышеуказанным транспортным средствам будет запрещено проезжать со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста.

Для них будет доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Ранее движение автомобилей на Крымском мосту было временно перекрыто. Водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В августе очередь у въезда на Крымский мост достигла почти 4 тысяч машин. Время ожидания со стороны Кубани превысило 5 часов.

Уточнялось, что большие заторы традиционно возникают перед въездом на Крымский мост в курортный сезон. В связи с этим в этот период было увеличено число постов досмотра и ужесточены меры безопасности. При этом проехать по мосту могли только легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовой транспорт был вынужден следовать по отдельному маршруту через новые регионы и Керченский пролив.

