Движение авто временно перекрыто на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

Движение автомобилей временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В августе силовики предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили спецслужбы Украины. Оперативники выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством.

В этом же месяце сотрудники ФСБ задержали жителя Джанкойского района Крыма по подозрению в оправдании теракта на Крымском мосту. Мужчина 1992 года рождения является администратором канала в мессенджере Telegram. В своих публикациях он публично оправдывал террористический акт. В отношении него возбудили уголовное дело.