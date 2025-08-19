Пытавшиеся подорвать Крымский мост террористы перевозили 130 кг взрывчатки

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Злоумышленники, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили примерно 130 килограммов взрывчатки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Аксенов рассказал, что взрывчатка была замаскирована в машине под батареей.

"Все это было залито – то есть как бы на самом деле замаскировано", – уточнил глава Крыма.

Он также обратил внимание на то, что данная машина пересекла границу многих европейских стран, прежде чем сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обезвредили данный автомобиль.

Аксенов также добавил, что Украина, несмотря на 4 предотвращенные покушения на его жизнь, продолжала принимать попытки его физического устранения. По словам главы Крыма, "киевский режим не гнушается никакими методами для создания паники, дестабилизации на территории полуострова и РФ". Однако он выразил уверенность в профессионализме сотрудников спецслужб.

Помимо этого, Аксенов попросил людей не доверять ложным сведениям, которые распространяет Украина.

17 августа пиротехники МЧС обезвредили 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд в селе Перово Ленинского района Крыма, рядом с Крымским мостом. При этом работа специалистов осложнялась близостью к железнодорожному полотну. Несмотря на это, движение поездов не приостанавливалось.

На следующий день российские спецслужбы предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили спецслужбы Украины. Автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством пересек российско-грузинскую границу в Северной Осетии.

На автовозе машину должны были привезти в Краснодарский край, где ее планировалось передать другому водителю. Последнему необходимо было выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать террористом-смертником. В результате были установлены и задержаны все лица, причастные к доставке взрывного устройства на территорию РФ.

