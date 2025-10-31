Ограничения для электрокаров на Крымском мосту связаны с антитеррористическими мерами

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Причиной введения ограничений на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных машин стали рекомендации антитеррористической комиссии, заявили ТАСС в администрации Кубани.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд по Крымскому мосту для указанных автомобилей с 3 ноября.

Они не смогут проехать со стороны Таманского полуострова на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста. Альтернативой для водителей станет сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал причину медленного развития платных дорог в России.

По его словам, в настоящее время постоянно прорабатываются новые маршруты платных магистралей. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна. Однако все упирается в деньги.

Хуснуллин подчеркнул, что число высокоскоростных дорог в стране вырастет, как только финансовая составляющая будет позволять.

