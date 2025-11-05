Форма поиска по сайту

05 ноября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: юные москвичи написали более 15 тыс писем военным ко Дню народного единства

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

Сергей Собянин сообщил о строительстве новой школы в Метрогородке

Новые пешеходные переходы создали на дорогах Северо-Западного округа Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также в столице продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

В рамках первого этапа работ там приведут в порядок съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы на участке протяженностью более 5 километров. Планируется построить прямой съезд между МКАД и улицей Сталеваров, соединить улицы Косинская и Реутовская, а также обновить разметку, знаки и остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

