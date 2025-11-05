Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Новые пешеходные переходы создали на дорогах Северо-Западного округа Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Также в столице продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

В рамках первого этапа работ там приведут в порядок съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы на участке протяженностью более 5 километров. Планируется построить прямой съезд между МКАД и улицей Сталеваров, соединить улицы Косинская и Реутовская, а также обновить разметку, знаки и остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.