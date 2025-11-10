Оператор парома Seabridge обеспечил россиян авиабилетами в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Компания-оператор парома Seabridge, которому не удалось войти в порт Сочи, предоставила всем пассажирам авиабилеты до пункта назначения. Об этом ТАСС рассказал представитель турецкой фирмы Liderline Мустафа Чакыр.

Помимо этого, Чакыр заявил, что компания возместила гражданам расходы на билеты на паром. Он также уточнил, что на данный момент все пассажиры покинули судно и сошли на сушу.

В свою очередь, генконсульство РФ в Трабзоне сообщило агентству, что 10 ноября диппредставитель встретился с россиянами, которые находились на борту судна, а также провел переговоры с перевозчиком. В результате пассажирам были переданы контакты адвокатов для обращения с претензиями к компании, организовавшей рейс.

Ведомство продолжит поддерживать связь с местными властями, компетентными органами провинции, перевозчиком и пассажирами до полного урегулирования ситуации.

Вместе с тем в управлении безопасности провинции Трабзон дипломатам сообщили, что формального запрета на сход пассажиров с судна не вводилось. Таким образом, как указали в ведомстве, люди могли спуститься на сушу, но без последующего возвращения на Seabridge.

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября, восстановив таким образом морское сообщение между Турцией и Россией.

Паром прибыл к порту Сочи утром 6 ноября. С тех пор судно стояло на рейде. В АТОР объяснили, что российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него не было разрешения на вход на территорию РФ.

Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что инфраструктура города недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В частности, в пункте пропуска через границу не хватает мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что повышает уязвимость системы погранконтроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

9 ноября было принято решение отправить Seabridge обратно в турецкий Трабзон. На борту находились 18 россиян и 2 гражданина Турции.